Akaryakıt tankeri ile balya taşıyan araç çarpıştı, sürücü araçta sıkıştı

Limasol - Lefkoşa karayolunun Skarinou yakınlarında meydana gelen trafik kazasında üç tır birbirine çarptı. Kazanın ardından polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti.

Kıbrıs'ın güneyinde Limasol - Lefkoşa otoyolunda, Choirokoitia çıkışı yakınlarında bir akaryakıt tankeri ile balya taşıyan araç çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine geniş çaplı bir acil müdahale operasyonu başlatıldı.

İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, özel afet müdahale birimleri (EMAK) ve Vasiliko İtfaiye İstasyonu’ndan toplam beş itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ekipler, yangını söndürmek ve sıkışan kişiyi kurtarmak için özel köpük ünitesi ve kurtarma ekipmanlarıyla müdahalede bulunuyor.

Kazada akaryakıt tankerinin sürücüsü kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi. Ancak balya taşıyan aracın sürücüsü hala araç içinde sıkışmış durumda. Kurtarma ekipleri, sürücüyü çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kazanın ardından otoyol, Skarinou çıkışı yakınlarında trafiğe kapatıldı. Polis, sürücülere dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Kuzey yönüne giden trafik Skarinou çıkışından, güney yönüne giden trafik ise Kornos çıkışından yönlendiriliyor.