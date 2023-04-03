Limanlardaki grev askıya alındı

Limanlarda başlatılan süresiz grev kararı, işletmelerin temsilcileri Başbakanlığa davet edilmesi üzerine askıya alındı.

Paydaşlar tarafından yapılan açıklama şöyle:

Hukuk dışı bir yol izlenerek, Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketi Tasfiye Memuru tarafından yapılan Hizmet Alım ihalesi karşısında , Limanda Faaliyet gösteren tüm paydaşlar olarak yapmış olduğumuz iş durdurma eylemi malumunuzdur.

Bu eylem üzerine, Limanda faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri Başbakanlığa davet edilmiş ve eylem devam ederken Sn. Başabakan Ünal ÜSTEL tarafından Mecliste Kabul edilmiştir.

Yapılan karşılıklı görüşmede, Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketi Tasfiye Memuru tarafından hukuksuz bir şekilde gerçekleştirilen Hizmet Alım ihalesi değerlendirildi.

Tüm paydaşlar olarak , Limanda Faaliyet gösteren firmaların Kollektif bir ortaklık katılımı ve Devletinde içinde olacağı bir yönetim modeli ile elleçleme hizmetlerinin yürütülmesi ve Kâr amacı gütmeden Gazimağusa ve Girne Limanlarının alt yapı ve teknik eksikliklerin giderilmesi için önerilerimizi sunduk.

Sayın Başbakan, toplantıda bulunan Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketi Tasfiye Memuruna Yüksek İdare Mahkemesindeki dava sonuçlanana kadar ihaleyi yürütmemesi konusunda talimat verdi.

Ayrıca Sayın Başbakan sunmuş olduğumuz Liman yönetim modelini en kısa sürede değerlendirip bizlere döneceğini taahhüt etti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Limanda faaliyet gösteren tüm firmalar ile yaptığımız değerlendirme toplantısında bir iyi niyet göstergesi olarak, limanda uyguladığımız iş durdurma eylemini 04.04.2023 yarın sabah 08:00 dan itibarı ile süresiz olarak askıya aldığımızı , kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Limanda Faaliyet Gösteren Tüm Payaşlar,

Kıbrıs Türk Acenteler Derneği,

Kıbrıs Türk Armatörler Birliği,

Liman Vinç İşletmeciler Birliği,

Komisyoncular Birliği

Nakliyeciler Birliği