Limanın müzisyeni veda etti
Girne Limanı'nın sembol müzisyenlerinden, gitar virtüözü Mehmet İslamoğlu hayatını kaybetti.
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Girne Limanı'nın sembol müzisyenlerinden, gitar virtüözü Mehmet İslamoğlu hayatını kaybetti.
Bir dönem 'Girne Gelişim Orkestrası'nın da önemli isimlerinden olan 'Kedi' lakaplı Mehmet İslamoğlu'nun ölüm haberini müzisyen dostları paylaştı. Mehmet İslamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle son dönemde Rehabilatasyon Merkezi'nde yaşıyordu.
Kalkanlı Yaşam Evi'nde rehabilitasyon süreci devam eden Mehmet İslamoğlu'nun Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu açıklandı. İslamoğlu'nun cenazesi salı günü öğlen Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Etiketler : mehmet islamoğlu