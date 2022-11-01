Limandan giriş yaptı, üzerinde 2 bin 850 cinsel gücü artırıcı hap bulundu

Girne Turizm Limanı’nda dün sabah ülkeye giriş yapan A.M.D.’nin (E-47) eşyalarında gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 2 bin 850 adet cinsel gücü artırıcı hap, 50 adet gömlek, 16 adet parfüm, 14 adet kemer, 11 adet muhtelif takı seti, çay makinesi ve nargile tütünü bulunarak, emare olarak alındı. A.M.D tutuklandı.

Salimi’nin darp edilmesi olayında bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 30 Ekim’de meydana gelen olayda meçhul şahıs/lar tarafından ciddi şekilde darp edilen Sina Salimi’nin (E-23), sağ kulak zarı yırtılarak, beyninde kanama oluşmuştu. Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen S.D.(E-23) tutuklandı.

Sağlam’ın ölüm sebebi “kalp krizi”

Lefkoşa’da evinde ölü olarak bulunan 58 yaşındaki Osman Sağlam’ın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlam, 28 Ekim'de evinde ölü olarak bulunmuştu.

Sahte pasaportu tedavüle süren kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 20.30 sıralarında Lokmacı Sınır Kapısı’nda, güneyden kuzeye giriş yapmak isteyen M.E.B.’nin (E-21), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli memura vererek, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğü tespit edildi. M.E.B. tutuklandı.