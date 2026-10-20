BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'in hafta sonu adaya gelmesi bekleniyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ın, hafta sonu adaya gelmesi bekleniyor.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ın, hafta sonu adaya gelmesi bekleniyor.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Holguin gelecek hafta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmeler gerçekleştirecek.
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Etiketler : Holguin