Özersay: BRT’nin seçim yasasını ihlal ettiği kararı oybirliğiyle alındı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in basın toplantısının ardından BRT tarafından bir saat içerisinde gönderilen 20’den fazla haber mesajını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) şikâyet ettiklerini açıkladı. Özersay, YSK’nın söz konusu yayınların seçim yasasını ihlal ettiğine oybirliğiyle karar verdiğini ve dosyayı Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiğini bildirdi.

Özersay, şikâyetlerinin sonuçlandığını ve YSK’nın kararının kendilerine resmi yazıyla bildirildiğini belirtti. Kurulun, BRT HABER adıyla gönderilen mesajların seçim döneminde tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı olduğu ve seçmenin oyunu etkilemeye yönelik yayın yasağını ihlal ettiği sonucuna vardığını aktardı.

“Bir saatte 20’den fazla mesaj gönderildi”

Geçtiğimiz hafta Ünal Üstel’in basın toplantısının ardından bir saat içerisinde 20’den fazla kısa mesaj gönderildiğine dikkat çeken Özersay, bu yayınların devlet kanalı üzerinden Ulusal Birlik Partisi (UBP) lehine siyasi propaganda niteliği taşıdığı gerekçesiyle YSK’ya başvurduklarını anımsattı.

Özersay, YSK’nın Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın ihlal edildiği yönündeki kararını gereğinin yapılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğini kaydetti.

“Devlet kurumları babasının çiftliği değil”

Karara ilişkin değerlendirmesinde kamu kurumlarının siyasi propaganda amacıyla kullanılmasına tepki gösteren Özersay, “Kimse devlet kurumlarını ‘babasının çiftliği’ gibi kullanmaya kalkamaz. Hukuk devletiyiz diyorsak herkes yasalara uymak zorundadır” ifadelerini kullandı.

BRT Müdürü’nün geçtiğimiz hafta istifaya zorlandığını da ileri süren Özersay, kurumların bu anlayışla yönetilmesine karşı çıkılması gerektiğini belirterek, “Bu anlayışa HEP BİRLİKTE SON VERMELİYİZ!” çağrısı yaptı.