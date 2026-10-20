“Milletvekili dokunulmazlığı, kürsüde başlayıp ve kürsüde bitmeli”

Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı Hakan Oran, milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın, “kürsü dokunulmazlığı” ile sınırlandırılması gerektiğini belirterek, “Milletvekili dokunulmazlığı, kürsüde başlayıp ve kürsüde bitmelidir. Söz özgürlüğü korunmalı, suç özgürlüğü yaratılmamalıdır” dedi.

Oran yaptığı yazılı açıklamada, halka, milletvekilliğine aday olup, dokunulmazlıklarının “kürsü dokunulmazlığı” ile sınırlandırılması için imzalı açık beyanda bulunmayanlara oy vermeme çağrısı da yaptı.

Oran, son yıllarda rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin arttığını, bunların toplumda yarattığı infialin en büyük nedeninin, Meclis’e seçilen milletvekillerine tanınan dokunulmazlık ile birebir alakalı olduğunu söyledi.

Milletvekillerinin yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumluluk üstlenmediğini ileri süren Oran, gelişmiş demokrasilerde dokunulmazlığın, yasama faaliyetleri için konulmuş yasal bir zırh olduğunu, adına da “yasama” veya “kürsü” dokunulmazlığı denildiğini kaydetti.

Oran, ülkede ise milletvekili dokunulmazlığının, parlamento üyelerinin suç işlemesi durumunda, parlamentonun izni olmadan, gözaltına alma, tutuklama işlemlerinde bulunulamayacağı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.