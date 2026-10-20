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Liderler ara bölgede görüşüyor

Liderler ara bölgede görüşüyor

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün ara bölgede yeniden bir araya geldi. 

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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün ara bölgede yeniden bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre görüşme 11.16'da başladı.

Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde gerçekleştiriliyor.

Ara bölgedeki son görüşmesini  13 Ekim'de yapan liderler, cumartesi günü Pile'de düzenlenen Barış Festivali'nde bir araya gelmişti.

Foto: Arşiv

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