“Geçitköy’de tespit ettiğimiz 20 dönümlük araziye sanayi bölgesi planlıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Geçitköy’de küçük sanayi bölgesi kurulması için 20 dönümlük arazi tespit ettiklerini açıkladı. Rahvancıoğlu, bölgeye modern bir salhane kazandırılmasının da projeleri arasında olduğunu duyurdu.

Turan Rahvancıoğlu, Ada TV’de Cüneyt Oruç’un hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programında, bölge halkının ve esnafın ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları projeleri anlattı. Projelerini halktan aldıkları geri dönüşlerle şekillendirdiklerini belirten Rahvancıoğlu, küçük sanayi bölgesi ve modern salhane projelerinin ayrıntılarını paylaştı.

“Geçitköy'e küçük sanayi bölgesi kuracağız”

Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılığı bir arada barındırdığını belirten Rahvancıoğlu, şehir içinde kalan marangoz, dülger, makinist ve doğramacı gibi küçük sanayi işletmelerini oluşturulacak yeni bir alana taşımayı planladıklarını söyledi. Rahvancıoğlu, “Hem şehir içlerini rahatlatmak hem de yeni iş yeri açmak isteyen gençlerimizin önünü açmak istiyoruz. En uygun yerin Geçitköy bölgesi olabileceğini düşündük. İlk etap için 20 dönümlük bir KKTC malı tespit ettik. Biz buraya bir sanayi bölgesi kuracağız.” dedi.

Tepebaşı ziyaretinde de vatandaşların özellikle gençlerin iş kurabilmesi için böyle bir projeye ihtiyaç duyduklarını kendilerine ilettiğini belirten Rahvancıoğlu, sanayi bölgesinin mevcut işletmelerin taşınmasına ve yeni iş yerlerinin açılmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

“Modern bir salhane projesi hazırlıyoruz”

Bölgedeki kasaplardan gelen talepler doğrultusunda modern bir salhane projesi de hazırladıklarını açıklayan Rahvancıoğlu, esnafın hayvan kesimi için uzak bölgelere gitmek zorunda kaldığını ve taşıma koşulları nedeniyle sorunlar yaşadığını söyledi. Kasapların soğutma koşulları ve teslimat saatleri konusunda şikayetleri bulunduğunu aktaran Rahvancıoğlu, bölgede geçmişte Alsancak ve Lapta’da bulunan iki salhanenin eski olmaları nedeniyle kapatıldığını hatırlattı. Rahvancıoğlu, “Bizim bölgemizde iki tane salhanemiz vardı. Bir tanesi Alsancak’taydı, bir tanesi Lapta’daydı ve ikisini de çok eski oldukları için kapattık. Ama yerine yenisini de koyamadık. Dolayısıyla bizim bölgemizin bir salhaneye ihtiyacı vardır. Modern bir salhane projesini de projelerimizin arasına koyduk.” ifadelerini kullandı.