“Bu iş burada bitmez, bu ateş yanarsa sönmez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Merkezi Cezaevi’nde tam gün greve gitti. Sendika, saat 10.00’da cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit, vardiya ve rotasyon usulü çalışan emekçilerin haklarına ilişkin sorunların uzun süredir çözülemediğini belirterek, hükümetin tutumunu eleştirdi.

Emekçilerin grev yapmak amacıyla işe gelmediklerini vurgulayan Yiğit, “Burada bulunan hiçbir emekçi arkadaşımız bugün eylem yapalım, grev yapalım diye işe gelmedi. Bizi buraya, grev noktasına getiren ciddi bir ciddiyetsizlik vardır. Bu ciddiyetsizlik karşısında susmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Başta Merkezi Cezaevi olmak üzere birçok kurumda emekçilerin vardiya ve rotasyon sistemiyle çalıştığını belirten Yiğit, bu çalışma düzeninin normal mesai sisteminden farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gece gündüz demeden çalışan emekçilerin özel düzenlemelere tabi tutulmasının şart olduğunu ifade eden Yiğit, vardiya ve rotasyon tüzüğündeki sorunların giderilmesi için sendikaların uzun süredir mücadele verdiğini kaydetti. Yiğit, “Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızdan fazlasını istemiyoruz” dedi.

“Toplantıyı mesai bitimine 15 dakika kala iptal ettiler”

Başbakanlığın 12 Ekim 2026 tarihinde sendikalara resmi yazı göndererek, vardiya ve rotasyon tüzüğünün görüşülmesi amacıyla 20 Ekim'de Teknik Kurul toplantısı yapılacağını bildirdiğini aktaran Yiğit, toplantının bir gün kala iptal edilmesine tepki gösterdi.

Yiğit, Başbakanlık Müsteşarı Mehmet Ercilasun tarafından 19 Ekim'de, mesai bitimine 15 dakika kala gönderilen yazıda, Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri nedeniyle toplantıya katılamayacağının ve bu nedenle toplantının iptal edildiğinin bildirildiğini söyledi.

Toplantının ivedi olarak yapılması için çağrı gönderilmesine rağmen son anda iptal edilmesini eleştiren Yiğit, hükümet yetkililerine seslendi.

Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan'a tepki gösteren Yiğit, “Kimsenin aklıyla dalga geçme hakkına sahip değilsiniz, buna izin vermeyiz” dedi.

Yiğit, toplantının iptal edilmesine yönelik tepkilerini sürdüreceklerinin mesajını vererek, “Bu iş burada bitmez. Bu ateş yanarsa sönmez” ifadelerini kullandı.