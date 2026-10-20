“COP31’e Doğru Yeşil Direnç Zirvesi II: Biyolojik Çeşitlilik ve Su Buluşması” yapıldı

Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin korunması ve su kaynaklarının geleceği “COP31’e Doğru Yeşil Direnç Zirvesi II: Biyolojik Çeşitlilik ve Su Buluşması”nda ele alındı.

Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Yeşil Okullar Programı kapsamında düzenlenen zirve, dün Girne Acapulco Hotel’de yapıldı.

GİKAD’dan yapılan açıklamaya göre, zirvenin ardından öğretmenler, okullarda uygulanabilecek iklim eylem planları hazırladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da zirveye katılarak panelleri izledi. Erhürman, panelistlere zeytin fidanı takdim etti.

Zirvenin açılış konuşmaları, GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Yeşil Okullar Programı Koordinatörü Şerife Gündüz, İlköğretim Okulları Yeşil Dönüşüm Liderleri Özden Ünbay ve Ayşem Tomgüsehan ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın tarafından yapıldı.

Kavuklu: “Bizim için sürdürülebilirlik uzun soluklu bir sorumluluk”

Çağıner Kavuklu, “Bizim için sürdürülebilirlik bir proje değil, uzun soluklu bir sorumluluk ve gelecek vizyonudur.” diyerek çevre, ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim arasındaki bağa dikkat çekti.

Yeşil Okullar Programı’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde 100’ü aşkın okula ulaştığını belirten Kavuklu, programın Türkiye ve Londra’daki Türk okullarında da uygulanmasının, UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı’na katılımının ve COP31 sürecinde temsil edilecek olmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Gündüz ise öğretmenlerin özverisi, çocukların duyarlılığı ve kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret ederek, “Yeşil bir gelecek ancak birlikte mümkün” dedi.

Paneller

Hasan Sarpten’in moderatörlüğünü yaptığı “Yaşamın Çeşitliliği: Kıbrıs’ın Florası, Faunası ve Koruma Öncelikleri” panelinde, Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Dr. Asuman Korukoğlu, Dr. Damla Beton ve İlayda Taşkaya; adanın ekosistemlerini, sulak alanlarını, kuş popülasyonlarını ve yaban hayatının korunmasını değerlendirdi.

Doğa fotoğrafçısı ve yazar Sami Tamson’un endemik bitkiler ile orkidelere ilişkin görsel çalışmaları da zirvede yer aldı.

“Kıbrıs’ın Su Geleceği ve İklim Direnci” başlıklı panel ise Mustafa Kofalı’nın moderatörlüğünde yapıldı. Prof. Dr. Rana Kıdak, Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan ve Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert; su kalitesi, kuraklık, yeraltı suları, atık suların yeniden kullanımı ve iklime dirençli kent planlamasını ele aldı.

Öğretmenler ilk 30 günde uygulanabilecek adımları belirledi

Zirvenin ardından Habitat Derneği Sürdürülebilirlik Programı ekibinden Ezgi Bayram, Büşra Tütüncü ve Ebru Zeynep Şahin tarafından öğretmenlere yönelik “Okullarda İklim Eylem Planı” atölyesi düzenlendi.

Atölyede öğretmenler, su tasarrufu, atıkların azaltılması, enerji verimliliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması için okullarına özgü çözümler geliştirdi; atölyede ilk 30 gün içinde uygulanabilecek adımlara öncelik verildi.