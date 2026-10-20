“Tonlarca portakalın akıbeti belirsiz kalmamalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, narenciye sektöründe ve Cypfruvex’te yaşanan sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilere ödenmeyen ürün bedellerini, depolarda bekletilen portakalların akıbetini ve oluştuğu belirtilen zararları gündeme taşıdı.

Cypfruvex yönetiminin kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendirmesi gerektiğini belirten Kürşat, üretici alacaklarının hangi kaynakla ve ne zaman ödeneceğinin açıklanmasını istedi.

“Üretici ödemeleri ne zaman yapılacak?”

Kürşat, paylaşımında Cypfruvex’in ne kadar ürün satın aldığı, ne kadarını pazarladığı, bu ürünlerden ne kadar gelir elde ettiği ve üreticilere bugüne kadar hangi miktarlarda ödeme yapıldığı konusunda açıklama yapılması gerektiğini kaydetti.

Kalan üretici alacaklarının ne zaman ve hangi kaynakla ödeneceğinin de netleştirilmesini isteyen Kürşat, kurumun bu noktaya nasıl geldiğinin kamuoyuna anlatılması gerektiğini vurguladı.

Depolardaki portakalların akıbetini sordu

Cypfruvex tarafından kilogramı 18-19 TL’den satın alınan ve kilogram başına 16 TL fason işleme bedeli ödenerek soğuk hava depolarına konulan portakalların durumunu da gündeme getiren Kürşat, ürünlerin ne kadarının korunduğunun, ne kadarının kayba uğradığının ve kalan stokların nerede bulunduğunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Paylaşımında, iddialara göre 2 bin 500 ton portakalın yalnızca 900 bin TL değerindeki kısmının çürük ürün olarak kayda geçtiğini belirten Kürşat, depolardaki ürünlerin güncel durumuna ilişkin denetlenebilir bir envanterin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

“Yaklaşık 60 milyon TL’lik depo kirası yükünden söz ediliyor”

Kürşat, Türkiye’deki soğuk hava depolarında bekleyen ve bozulduğu öne sürülen ürünler nedeniyle yaklaşık 60 milyon TL’lik depo kirası yükünden söz edildiğini de belirtti.

Depolardaki toplam ürün miktarının, bugün itibarıyla sağlam ve çürümüş durumdaki ürünlerin ne kadar olduğunun ve depo kiralarıyla oluşan zararların kim tarafından karşılandığının açıklanmasını isteyen Kürşat, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soruların yanıtsız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Hükümet ve Tarım Bakanlığı’na eleştiri

Kurum yönetiminin kararlarını da eleştiren Kürşat, kurum kaynaklarından şahsi harcamaların karşılanması gibi çeşitli meselelerin de açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

Hükümetin ve özellikle Tarım Bakanlığı’nın sessizliğinin soru işaretlerini ortadan kaldırmayacağını belirten Kürşat, kamuoyunun açık, belgeli ve hesap verebilir bir yanıt beklediğini ifade etti.

Kürşat, açıklamasında, “Üreticinin alın terinin, kamu kaynaklarının ve ülke ekonomisinin hesabı verilecektir” ifadelerini kullanarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.CTP Milletvekili Kürşat, yeni dönemde şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat esaslarına dayalı bir yönetim anlayışıyla kurumları yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.