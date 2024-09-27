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Leymosun Kültür Vakfı 6 Ekim’de Gilan ve Limasol'a gezi düzenliyor

Leymosun Kültür Vakfı 6 Ekim’de Gilan ve Limasol'a gezi düzenliyor

Leymosun Kültür Vakfı, 6 Ekim Pazar günü Gilan-Limasol gezisi düzenliyor.

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Leymosun Kültür Vakfı, 6 Ekim Pazar günü Gilan-Limasol gezisi düzenliyor.

Geziye katılmak isteyenler için Mağusa, Güzelyurt, Girne Lefkoşa/Gönyeli’den otobüsler kaldırılacak.

Vakıftan verilen bilgiye göre, Gilan-Limasol gezisinde Gilan şarap fabrikasında tadım, Gilan Paluze Panayırı, Limasol Marina ve şehitlik, Limasol Şarap Festivali ziyaretleri yer alacak.

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