Levent İlkokulu'nda 1 öğrenci pozitif
Levent İlkokulu yönetimi, okuldaki bir öğrencinin pozitif olduğu açıkladı. Okul yönetimi, pozitif vakanın olduğu sınıf ile online eğitime geçeceklerini duyurdu.
Levent İlkokulu yönetimi, okuldaki bir öğrencinin pozitif olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Okul yönetimi, pozitif vakanın olduğu sınıf ile online eğitime geçeceklerini duyurdu.
Açıklamada, “Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek alıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığını korumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz. En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsun dileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın tam metni şöyle:
“Covid-19 vakalarının artmaya başladığı bugünlerde yerel vakalar da çoğalmıştır.
Öğrencilerimizin, gerek dershaneler gerek evlerimizdeki toplu yaşantıları göz önünde
bulundurulduğunda hastalığın bulaşma riski oldukça artmıştır. İdame ettirmek zorunda
olduğumuz yaşam döngüsü içerisinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, farklı sektörlerde
çalışan velilerimizin günlük hayatlarımızda alınan tüm önlemlere rağmen Covid-19 testlerinin
pozitif çıkma ihtimali vardır.
Dış temas kaynaklı pozitif olan bir öğrencimizi bugün üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. En
büyük temennimiz ve önceliğimiz öğrencimizin sağlığına kavuşmasıdır.
Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek
alıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığını
korumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz.
En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsun
dileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin her
zaman yanındayız.”