Levent İlkokulu'nda 1 öğrenci pozitif

Levent İlkokulu yönetimi, okuldaki bir öğrencinin pozitif olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Okul yönetimi, pozitif vakanın olduğu sınıf ile online eğitime geçeceklerini duyurdu.

Açıklamada, “Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek alıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığını korumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz. En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsun dileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Covid-19 vakalarının artmaya başladığı bugünlerde yerel vakalar da çoğalmıştır.

Öğrencilerimizin, gerek dershaneler gerek evlerimizdeki toplu yaşantıları göz önünde

bulundurulduğunda hastalığın bulaşma riski oldukça artmıştır. İdame ettirmek zorunda

olduğumuz yaşam döngüsü içerisinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, farklı sektörlerde

çalışan velilerimizin günlük hayatlarımızda alınan tüm önlemlere rağmen Covid-19 testlerinin

pozitif çıkma ihtimali vardır.

Dış temas kaynaklı pozitif olan bir öğrencimizi bugün üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. En

büyük temennimiz ve önceliğimiz öğrencimizin sağlığına kavuşmasıdır.

Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek

alıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığını

korumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz.

En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsun

dileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin her

zaman yanındayız.”