Levent College öğrencisinden anlamlı başarı

Bu yıl 7. kez düzenlenen etkinlik hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum 15-18 yaş arası öğrencilerle gerçekleştirildi. Covid–19 pandemi süreci sebebi ile online olarak yönetilen yarışma, katılımcı öğrencilerin dijital adaptasyon becerisini de göstermesini sağladı. Yarışma, öğrencilere verilen bir meydan okumaya yönelik aralarında işbirliği yaparak ekip ruhunu ile hareket edebilmeyi hedefliyordu.

Belirlenen sürenin sonunda yarışmacı ekipler ürettikleri çözümleri, başarılı girişimcilerden oluşan bir panele sundular. Katılan tüm öğrencilerimizin başarı elde ettiği yarışmada, Levent College öğrencisi Ece Çakmak birlikte çalıştığı grup ile birincilik elde etti.