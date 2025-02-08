Levent Atikoğlu’nun şiirleri ve bestelenen şarkılar sanatseverlerin içini ısıttı

Murat OBENLER

Yazar ve şair Levent Atikoğlu, 7 Şubat Cuma gecesi saat 20:00’de Rüstem Kitabevi’nde hem ‘Katolik Kilisesinde Namaz’ adlı şiir kitabının lansmanını gerçekleştirdi hem de şiir ile müziğin iç içe geçtiği keyifli bir etkinliğe imza attı.



‘Aşk’ ve ‘Kararsız’ şiirlerinin şarkıları çok beğenildi

Gecede Atikoğlu’nun şiir kitabından şiirlerin Türkçe ve ingilizce olarak okunmasının yanısıra kitaptaki ‘Aşk’ ve ‘Kararsız’ şiirlerinin şarkı performansları da dinleyicilerle buluştu. Adanın hem kuzeyinden hem de güneyinden şair ve sanatseverlerin biraraya geldiği gecede soğuk havaya rağmen şiir ve şarkı performansları yanında Atikoğlu’nun yarattığı samimi ve paylaşımcı ortam herkesin içini ısıttı.



Şairler Neşe Yaşın, Christos Rodoullas Tsiailis, Burçak Midilli ve Rana Şenol kitaptan şiirler okudu

Neşe Yaşın, Christos Rodoullas Tsiailis, Burçak Midilli ve Rana Şenol kitaptan birer şiiri okurken müzisyenler Altuğ Tozan, Behiç Sarıcaoğlu ve Cihad Ertem’in kitaptan bestelenen ‘Aşk’ ve ‘Kararsız’ şiirlerinin şarkı performansları büyük beğeni topladı. Gece şair Atikoğlu’nun kitabını imzalaması ile son buldu.