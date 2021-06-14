Lefkoşa’ya hastane için arazi TC Büyükelçiliği’ne devredildi

Lefkoşa'ya yapılacak 500 Yataklı Devlet Hastanesi için ilgili arazinin KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Sağlık Bakanlığı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredildiğini açıkladı.

500 yatak kapasiteli olacağı söylenen açıklanan hastane için “arazi devri” yapılması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, şu ifadeler dikkat çekti:

KKTC Meclisi’nce de 26 Mart 2021 tarihinde onaylanan ve 8 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren söz konusu 500 yataklı hastane projesini yapılacağı Lefkoşa- Kızılbaş’ta, BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki arazi, bu amaçla 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan bir teslim tutanağı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Sağlık Bakanlığı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredilmiş ve bunun ardından konu arazi ,T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce ‘’Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları Hazırlanması ‘’ için ihaleyi kazanan proje grubuna devredilmiştir.

Toplam 135,000 m2 kapalı inşaat alanına sahip hastande “İhtiyaç Programı Tespit Formu”na göre 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı ve 2 adet mahkum yatak sayısı olmak üzere toplam 500 yatak yer alacaktır.

Arazinin zemin etütleri tamamlanmıştır.