Lefkoşa’ya 4 bin ton asfalt dökümü için imzalar atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Salih Köroğlu Construction şirketi arasında 4 bin ton asfalt dökümü için sözleşme imzalandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 40 bin metrekarelik bir alan asfaltlanacak. Çalışmaların 90 gün içerisinde tamamlanması planlanırken, ardından açılacak 2. etap ihalesi ile asfaltlama çalışmaları devam edecek.

LTB’nin, "Rekor Yatırım, Güçlü Gelecek – 3 Altyapı" isimli projesi kapsamında, asfalt ihalesine ek olarak, 87.5 Milyon TL yatırım bedeliyle Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi, 156 Milyon TL yatırım ile Hamitköy-Dumlupınar Kanalizasyon Projesi ve 36 Milyon TL yatırım ile Lefkoşa Eski Kanalizasyon Hattı Projesi de hayata geçecek.

Ayrıca, Haspolat Arıtma Tesisi'nde yaklaşık 40 Milyon TL’lik yatırımla eski arıtma tesisinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek. Bu proje ile birlikte eski arıtmaya giden vidanjör atıkları da modern tesise kabul edilecek. Çalışmaların kısa süre içinde başlaması planlanıyor.