Lefkoşa'nın iki yanına dair önemli fark

Mimar, araştırmacı Onur Olguner, Lefkoşa'nın iki yanındaki "dönüşüm farkı"nı ortaya koydu.



Olguner, Lefkoşa'nın güneyinde Eleftheria (Özgürlük) Parkı ile kuzeyde, yine Venedik Surları'nın yakınındaki alanı kıyasladı, yürüyüş parkuru eksikliğine dikkat çekti.



Onur Olguner şu paylaşımı yaptı:



Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa’nın Venedik Surları bu şehrin dönüşebileceği potansiyeli ortaya koyuyor.

Güney Lefkoşa Belediyesi Eleftheria (Özgürlük) Parkı ile Lefkoşa’lıya soluk alabileceği yeşil bir yürüyüş parkuru sağlıyor. Adeta şehre bu dönemde önemli bir “balkon” yaratıyor.

Bizim tarafımız ise elmanın çürük yarısı olarak kalmış durumda. Çetinkaya Spor Klubü yanını yıllardır toprak otopark olarak kullanıyoruz

Ben sağdaki otopark olarak kullandığımız alana baktığımda bir park, bir açık hava tiyatrosu, birçok ağaç ve yürüyüş yapan Lefkoşalılar görüyorum.

Lefkoşa Türk Belediyesinde bu şehrin birleşmesine, federasyona ve barışa inanan her yönetici de bunu görmeli, bunun için gayle etmeli ve başarmak için çabalamalıdır.