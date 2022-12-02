Lefkoşa’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Tasarruflarındaki uyuşturucuları satmakla suçlanan zanlılar A.A. ve G.G.’nin ardından, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.K. isimli zanlı da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Fadıl Metin, zanlılar A.A. ve G.G.’nin tasarruflarındaki uyuşturucu maddeleri sattıklarına dair bilgi aldıklarını ve iki ismi Lefkoşa’daki bir kafede tespit ettiklerini ve zanlı G.G.’nin tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan arama ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü maddenin bulunduğunu anımattı.

Polis, zanlı E.K.’nin ise 1 Aralık’ta meseleyle bağlantısı olduğu belirlenerek tutuklandığını belirtti.

Polis, E.K.’nin aracında yapılan aramada 10 gram, öğütücü içinde ise 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile piponun emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, aranan kişiler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek emareler olduğunu söyleyerek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.