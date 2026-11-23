SOS Çocukköyü Derneği, derneğin bilinirlik düzeyini, güven algısını ve kamuoyunun görüşlerini belirlemek amacıyla kamuoyu algı anketi düzenleyeceğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplumun farklı kesimlerinin derneğe ilişkin görüş, tutum ve değerlendirmelerini ortaya koyması hedeflenen anket, ülke genelinde yüz yüze ve çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilecek.

Araştırmanın uygulama ve analiz süreçlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ana paydaş olarak yer alacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi de anketlerin yüz yüze uygulanmasına katkı sağlayacak.

Ankete çevrimiçi katılmak isteyenler, dernek tarafından paylaşılan karekodu okutarak veya https://forms.gle/dajJpRSUguZfxP6a7 bağlantısı üzerinden formu doldurabilecek.

Akter: “Katılım desteği bekliyoruz“

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, konuya ilişkin açıklamasında, toplumun görüşlerine önem verdiklerini belirterek, anket çalışmasına katılım çağrısında bulundu.

Uluslararası bir markanın gücüyle yürüttükleri çalışmaları, toplumdan gelecek geri bildirimlerle daha sürdürülebilir hale getirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Akter, halktan katılım desteği beklediklerini ifade etti.

Akter, kamuoyunun katkısını merkeze alan bu çalışmayla toplumsal ihtiyaçlara duyarlı, katılımcı ve etkili projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.