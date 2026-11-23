25 Kasım Organizasyon Komitesi'nin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenleyeceği yürüyüş çarşamba günü saat 18.00'de Yenikent Mor Çember’den başlayacak. Katılımcılar, yürüyüşü Cumhuriyet Meclisi’nde tamamlayacak.

25 Kasım Organizasyon Komitesi temsilcileri, bugün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 50'nci Yıl Salonu’nda basın toplantısı düzenleyerek etkinlik programını paylaştı.

Kral: “2025'te 'Alo 183' ihbar hattına bin 80 kişi başvurdu"

Basın toplantısında ilk sözü alan KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşikliği Genel Sekreteri Ülfet Kral kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu söyleyerek, devletlerin bu ihlale ortak olduğunu ifade etti.

Yasallaşmasına rağmen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin işlevsel hale getirilmediğini belirten Kral, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kadın ve erkeğin her alanda eşit olması anlamına geldiğini söyledi. Kral, eşitlik olmazsa şiddetin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Şiddettin fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik türlerine değinen Kral, 2025 verilerine göre "Alo 183" ihbar hattına başvuran bin 80 kişiden yüzde 46'sının fiziksel şiddet gördüğünü söyledi.

Erhalaç müfredatta düzenleme talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç da insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair derslerin müfredata eklenmesini istediklerini belirtti.

İlkokuldan başlayarak cinsiyetçi ve ayrımcı ifadelerin ders kitapları ile müfredatlardan çıkarılmasını talep eden Erhalaç, çocuk izleme merkezlerinin kurulmasını da istedi.

Nazlı: “Baskı varsa direniş de var”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, gericilik ve muhafazakarlaşmanın kadına yönelik şiddeti besleyen ve tırmandıran unsurlardan biri olduğunu, bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadele ederken gericilikle de mücadele etmek gerektiğini söyledi.

Muhafazakarlaştırma politikalarının kadının hem emeği hem bedeni üzerindeki baskıyı artırdığını, bu nedenle ülkeye dayatılan bu politikalara karşı durulması gerektiğini söyleyen Nazlı, taleplerini dile getirdi.

Nazlı, “Alo 183” ihbar hattında vardiyalı sisteme geçilmesini; her bölgeye şiddet önleme merkezleri ve kadın sığınma evleri kurulmasını; her bölgedeki polis müdürlüklerinde kadına şiddet birimlerinin aktif hale gelmesi ve ihbarların etkili soruşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Polis birimlerinin köy karakollarına kadar teşkilatlandırılması gerektiğini, özellikle kırsal bölgelerde kadınların tanıdıklık ilişkileri nedeniyle şikayetçi olmakta zorlandığını belirten Nazlı, hamile kadınların işten atılmasının yasaklanması; hem annenin hem babanın dönüşümlü kullanabileceği ebeveynlik izninin de yasallaşması gerektiğini kaydetti.

Nazlı, bakım yükünün sadece kadınlara bırakılamayacağını vurgulayarak, bunun toplumun kadınlara atfettiği eşitsiz rollerden biri olduğunu belirtti.

Kadına kreş desteği adı altında bir ödeme yapılmasının kadını özel alana hapsedecek bir uygulama olduğunu savunan ve kamusal kreşler ile aşevleri açılması gerektiğini dile getiren Nazlı, “Baskı varsa direniş de var.” diyerek mücadeleye katılım çağrısı yaptı.

Anter: “Özel sektör ile kamu sektörü arasındaki kadın ayrımcılığı ortadan kaldırılmalı”

Belediye Emekçileri Sendikası’ndan (BES) Fatoş Anter de ülkede kadına karşı devam eden fiziksel ve ekonomik şiddetin açıkça görüldüğünü, hissedildiğini ifade etti.

25 Kasım akşamı düzenlenecek etkinliğe tüm kadınları ve kadınların yanında olan tüm erkekleri beklediklerini söyleyen Anter kadınların, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne bağlı kadın sığınma evine, fiziksel ve ekonomik şiddet nedeniyle başvurmaya devam ettiğini belirtti.

Özel sektör ile kamu arasındaki kadın ayrımcılığı olduğunu belirten Anter, hükümete çağrı yaparak bunun ortadan kaldırılmasını istedi.

Çiçek: “Kadın cinayetleri politiktir”

Baraka Kültür Merkezi’nden Deniz Çiçek ise 25 Kasım’da sadece bir günü anmak için değil, bir mücadeleyi büyütmek için bir araya geleceklerini belirtti.

25 Kasım'ın Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabel kardeşlerin katledildiği gün olduğunu hatırlatarak, günün tarihçesine değinen Çiçek, kadınların hala erkek şiddeti, tacizi, baskısı, sömürüsü ve eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu; evlerinde, sokaklarda, iş yerlerinde ve savaşlarda öldürüldüğünü söyledi.

Münferit olaylar gibi gösterilen kadın cinayetlerinin politik olduğunu söyleyen Çiçek, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kadınların değil, eşitlikten ve özgürlükten yana olan herkesin mücadelesi olduğunu kaydetti.

Eyleme destek verenler örgütler

Toplantıda eyleme destek veren siyasi parti ve sivil toplum örgütleri şöyle sıralandı:

"Alevi Kültür Merkezi, Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçileri Sendikası, CTP Kadın Örgütü, EL-SEN, KAMU-SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Kadın Eğitimi Kolektifi, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Özgür ve Asi, TDP/TOCEK, HAKSEN ve BASIN-SEN."