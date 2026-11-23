Restorancılar Birliği’nin (RES-BİR) 16'ncı Olağan Genel Kurul yapıldı. Başkanlığa Cemal Gülercan seçildi.

RES-BİR'den yapılan açıklamaya göre, genel kurul Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin Lefkoşa’daki konferans salonunda yapıldı.

Genel Kurul'da oluşan yeni yönetim şöyle:

"Başkan Cemal Gülercan, Asbaşkan Buğra Kopar, Genel Sekreter Salih Kayım, Eğitim Sorumlusu Aygün Erülkü, Basın Sorumlusu Kâzım Beyoğlu, Lokal Sorumlusu Hakan Biçentürk, Sayman Arif Bayraktar."

"Öncelik restoranların girdi maliyetlerini düşürmek"

Cemal Gülercan, son dönemde yaşanan ekonomik krizin restoranlar üzerinde baskıyı artırdığını belirterek, başta et olmak üzere elektrik, mutfak gazı ve nakliye giderlerinin yükselmesinin işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırdığını söyledi.

Gülercan, Lefkoşa’nın iki yakasında bazı et ürünlerinde ciddi fiyat farkı olduğunu kaydederek, bu farkın restoranların rekabet gücünü zayıflatarak ekonomiyi Güney Kıbrıs’a kaydırdığını ifade etti.

Birliğin bin 200 üyeyi temsil ettiğini aktaran Gülercan, “Adaya gelen misafir Kıbrıs mutfağını bizim sofralarımızda tanıyor. Restoranların rekabet gücünü korumak, binlerce istihdamı, yerli üretimi ve turizm gelirini korumak demektir.” dedi.

Et ithalatının önünün açılması talep edildi

Gülercan, 6 Aralık erken genel seçiminin ardından kurulacak hükümetten ilk beklentilerini dile getirerek, başta et olmak üzere restoranların girdi maliyetlerinin düşürülmesini talep etti.

Cemal Gülercan, ayrıca, hayvancılık ve tedarik zincirinde fiyatları yükselten aksaklıkların ivedilikle giderilmesi ve veteriner denetimine tabi et ithalatının önünün açılması gerektiğini belirtti.

“RES-BİR, üyelerinin uygun fiyatlı ete erişebilmesi için mevzuatın sunduğu bütün yolları değerlendirecek ve gerekli başvuruları yapacak" diyen Gülercan, gerekli izinler alındığında birliğin toplu alım gücünü kullanarak üyeleri için et ithal edeceğini söyledi.

Gülercan, bu çalışmanın yeni yönetimin önceliklileri arasında olacağını kaydetti.