Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ekonomik temelde, ara bölgenin genişletilmesiyle “Ortak Yaşam Bölgesi” oluşturulması önerisinde bulundu.

TAM Parti’den verilen bilgiye göre, Denktaş, Genç TV’de Cem Kar’ın sunduğu “Cem Kar ile Yüz Yüze” programına katıldı ve Kıbrıs sorununa ilişkin önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Denktaş, Birleşmiş Milletler Barış Gücü kontrolündeki ara bölgenin genişletilerek, Türk ve Rum taraflarının ortak kullanımına açık bir yaşam alanına dönüştürülmesini önerdi.

Önerisini “Ortak Yaşam Bölgesi” olarak adlandıran Denktaş, bu bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün gözlemci statüsünde bulunmasını, Türk ve Rum taraflarından birer temsilcinin ise bölgedeki gelişmeleri birlikte düzenleyebileceğini kaydetti.

Denktaş, oluşturulacak bölgede ortak hastane, ortak üniversite ve ortak enerji üretim tesislerinin hayata geçirilebileceğini belirtti.

Önerinin önemli unsurlarından birinin de Ercan Havalimanı olduğunu ifade eden Denktaş, havalimanının bu ortak yaşam alanı içerisinde değerlendirilmesi, bir girişinin güneye, diğer girişinin ise kuzeye açılması ve her iki toplumun da havalimanından yararlanması önerisinde bulundu.

Denktaş, söz konusu önerinin bir pilot bölge modeli olarak başlayabileceğini ve aşamalı şekilde Maraş’a kadar uzanabilecek bir yaklaşım içerdiğini kaydetti.

Bu modelin kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çeken Denktaş, ortaya koyduğu önerinin yeni bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik temelli bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.