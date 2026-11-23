Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, Geçitkale’ye belediyeye bağlı 16 yerleşimin ortak kullanacağı, üreticiyi tüketiciyle doğrudan buluşturan modern bir açık pazar kazandıracaklarını, meydan ve dere çevresini ise yeniden düzenleyeceklerini açıkladı.

Salih Ruso, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililerle birlikikte Geçitkale’de yurttaşlarla buluşarak broşür dağıttı. Ziyarette tarım, ekonomi, ulaşım ve altyapı alanlarındaki çözüm politikaları da paylaşıldı.

Yurttaşlar, ülkenin ve bölgenin gelişimine yönelik politikaların hayata geçirilmesi ve CTP’nin tek başına iktidara gelmesi için destek vereceklerini ifade etti. Salih Ruso’nun projelerinin bölgenin ihtiyaçlarına yanıt verdiğini belirten yurttaşlar, görüş ve beklentilerini de paylaştı.

“Geçitkale meydanı ve dere çevresi yeniden düzenlenecek”

Geçitkale’de sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Ruso, projelerini yurttaşlara aktardı. Geçitkale merkezinin mevcut dokusunu koruyarak daha estetik ve kullanışlı bir kamusal alana dönüştürüleceğini belirten Ruso, döner kavşağı koruyarak çevresini doğal taş görünümlü zeminlerle yenileyeceklerini söyledi.

Esnafla iş birliği içinde tabela ve cephe düzenlemeleri yaparak görsel bütünlük sağlayacaklarını kaydeden Ruso, dere boyunca yürüyüş hattı oluşturacaklarını, aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştireceklerini ifade etti. Ruso, ilk yıl içerisinde zemin düzenlemelerini, dükkân önlerinin iyileştirilmesini ve dere yürüyüş hattını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

“Geçitkale’ye 16 yerleşimin ortak açık pazarı kazandırılacak”

Üretim ve yerel ekonomiye yönelik projelerini de paylaşan Salih Ruso, “Geçitkale’ye üreticiyi doğrudan tüketiciyle buluşturan, üzeri gölgelikli ve altyapısı tamamlanmış modern bir açık pazar kazandıracağız. Geçitkale’de kuracağımız açık pazar, belediyemize bağlı 16 yerleşimin ortak pazarı olacak. Çiftçilerimiz ve kadın üreticilerimiz ürünlerini burada doğrudan tüketiciye ulaştırabilecek. Pazarda meyve ve sebze satışının yanı sıra kadın üretici pazarları ve hasat buluşmaları da düzenleyeceğiz” dedi.

Ruso, 16 yerleşimdeki üretici ve esnafı ortak bir ekonomik ağda buluşturarak markalaşmayı destekleyeceklerini de belirtti. Tarımsal drone ve dijital takip sistemleri gibi teknolojilere ortak erişim sağlayacaklarını ifade eden Ruso, soğuk hava depolama ve paketleme çözümleriyle üretim sonrası kayıpları azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.