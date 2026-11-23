Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Kalecik köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Nereli’ye ziyaretinde meclis üyeleri, adaylar ve partililer eşlik etti.

Kaleciklilere hitap eden Sermet Nereli, 12 yıldır İskele Merkez Mahallesi’nde muhtarlık yaptığını belirterek bu süreçte insanları dinlemeyi, anlamayı ve kimseyi birbirinden ayırmamayı öğrendiğini söyledi. Nereli, “İnsanın derdi, siyasi görüşünden daha büyüktür. Benim belediyecilik anlayışım da kimseyi ayırmadan, kimseyi geride bırakmadan herkese eşit hizmet etmektir” dedi. İskele ve 21 köy için yalnızca vaatler değil, çözüm projeleri hazırladıklarını vurgulayan Nereli, kanalizasyon sorununun öncelikli konuları arasında bulunduğunu ifade etti. Uzmanlarla ve doğru planlamayla bu soruna kalıcı çözüm üretmek için çalışacaklarını kaydetti.

“İskele’ye yakışır bir Kent Meydanı kazandıracağız”

İskele’ye yakışır bir Kent Meydanı kazandıracaklarını, 22 kilometrelik sahil şeridini halkla buluşturacaklarını ve yürüyüş-bisiklet yolları ile dinlenme alanları oluşturacaklarını belirten Nereli, modern bir Kent Parkı ve trafik sorununa yönelik kalıcı projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.

Belediyeciliğin yalnızca yol, park ve binalardan ibaret olmadığını dile getiren Nereli; eğitim, gençlik, sosyal yaşam, özel gereksinimli bireyler ve üretimin de öncelikleri arasında olacağını ifade etti. Belediyenin kaynaklarının halka ait olduğunu vurgulayan Nereli, şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir bir belediye yönetimi anlayışı ortaya koyacaklarını belirtti.

“Bölgenin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmeliyiz”

Konuşmasında Kaleciklilere özel bir müjde de veren Sermet Nereli, Kalecik sahiline halkın rahatlıkla kullanabileceği modern ve güzel bir halk plajı kazandıracaklarını açıkladı. Kalecik’in denizini, sahilini ve doğal güzelliklerini halkın hizmetine sunmakta kararlı olduklarını belirten Nereli, bölgenin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Değişim birlikte başlayacak, birlikte kazanacağız”

Konuşmasının sonunda vatandaşlardan yalnızca oy değil, ortak akıl, fikir, destek ve emek istediğini ifade eden Nereli, herkesin kendisini değerli hissedeceği bir belediye yönetimi kurmayı hedeflediklerini söyledi. Nereli, “Ben herkesin belediye başkanı olmak istiyorum. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi geride bırakmadan birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız. Değişim birlikte başlayacak, birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.