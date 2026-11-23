Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından düzenlenen “Birlikte Sohbet” etkinliğinin konuğu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat oldu.

Birlikten verilen bilgiye göre, etkinlikte, Kıbrıs’ın yakın tarihi, toplumsal gelişmeler, ülkenin geleceği ve güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KTMMOB’nin üyeleri ile ülkenin farklı dönemlerinde görevler üstlenen isimleri bir araya getirmeyi amaçlayan “Birlikte Sohbet” etkinliğin konuğu olan Talat, Cumhurbaşkanlığı dönemi başta olmak üzere Kıbrıs sorunu, çözüm sürecine ilişkin gelişmeler, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi ve toplumsal geçmişi ile ülkenin geleceğine yönelik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Birlikte Sohbet” buluşmalarının temel amacının; farklı deneyimlere ve birikimlere sahip isimleri KTMMOB üyeleriyle bir araya getirerek, bilgi, deneyim ve düşünce paylaşımına zemin hazırlamak olduğunu ifade etti.

Çelik, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin yalnızca teknik alanlarla sınırlı olmadığını, toplumsal yaşamın, kamusal politikaların ve ülkenin geleceğinin şekillenmesinde de sorumluluklar taşıdığını vurguladı.

Çelik, bu çerçevede, ülkenin geçmişine tanıklık etmiş ve önemli sorumluluklar üstlenmiş isimlerle gerçekleştirilen buluşmaların, geçmiş deneyimlerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ortak düşünce geliştirilmesi açısından değer taşıdığını belirtti.

Etkinliğe katılarak deneyimlerini ve değerlendirmelerini KTMMOB üyeleriyle paylaşan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a teşekkür eden Çelik, “Birlikte Sohbet” etkinliklerinin ilerleyen zamanda da farklı konuklarla devam edeceğini kaydetti.