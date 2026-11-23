AKSA’nın, ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına rağmen Bangladeş’ten sökerek Kıbrıs’ın kuzeyine getirdiği, ancak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) direnişiyle karşılaşması üzerine parçalarını sökerek adaya sokmaya çalıştığı jeneratörlerle ilgili süreçte yeni bir skandal yaşandı.

Ada yarısındaki elektrik şebekelerine müdahale yetkisi, yasalar ve tüzükler kapsamında yalnızca KIB-TEK’e ait olmasına karşın, AKSA’nın jeneratör parçalarını taşıyan işçilere, “AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk’ün elektrik şebekelerine müdahale izni verdiği” ifade edildi.

Jeneratör parçaları yüklü TIR’ın ilerlediği güzergâhtaki havai hatlara AKSA çalışanlarının müdahale etmeye çalıştığı görüntülendi.

Olayı görüntüleyen KIB-TEK emekçisinin, “Sizin elektriğe dokunma yetkiniz yok” demesi üzerine AKSA çalışanı, “Şener Bey izin aldık dedi” ifadelerini kullandı.

Elektrikle ilgili yasa ve tüzükler kapsamında, Elektrik Mühendisleri Odası ve KIB-TEK yönetiminin izni olmadığı müddetçe herhangi bir yabancının elektrik şebekesine müdahale etmesi yasak.

“Bu mücadele varoluş mücadelesidir!”

Öte yandan EL-SEN, söz konusu görüntüleri paylaşarak konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kalecik III sözleşmesinin kamuya vereceği zararlar, sözleşme hükümlerine aykırılıklar ve ek kapasite adı altında yeni makinelerin adaya getirilmesindeki usulsüzlüklerin aylardır kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Makine Mühendisleri Odası ile birlikte yapılan açıklamalarda da söz konusu girişimin kamu yararı taşımadığının, kamu kaynaklarının özel sermayeye rant sağlamak amacıyla kullanılacağının defalarca dile getirildiği kaydedilen açıklamada, tüm itiraz ve eylemlere rağmen Bakanlar Kurulu kararıyla adaya getirilen makinelerin sevkiyatının ciddi güvenlik riskleri altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Görüntülerde, Kıbrıs Türk halkına ait elektrik şebekesinin havai hatlarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, başta Başbakan olmak üzere hükümet ve bakanlara şu sorular yöneltildi: “Başta Başbakan olmak üzere tüm hükümete ve bakanlara soruyoruz: Kamuya zarar vereceği defalarca ortaya konan bu makinelerin adaya getirilmesine hangi kamu yararı gerekçesiyle izin verdiniz? Sevkiyat hangi yetki ve güvenlik tedbirleriyle gerçekleştiriliyor? Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğinin sorumluluğunu kim üstleniyor?

EL-SEN olarak kamu yararını, ülkemizin enerji geleceğini ve halkımızın güvenliğini özel sermayenin rantına teslim etmeyeceğiz.”

“Hatları kaldırın, geçin” talimatı

Sendika, EL-SEN üyesi emekçiler ile AKSA personeli arasında geçen başka bir diyaloğun yer aldığı ikinci bir video daha paylaştı. Görüntülerle birlikte yapılan ikinci açıklamada, “Bu ülkede kendilerini yasaların ve halkın üzerinde mi görüyorlar?” sorusu yöneltildi.

Nakliye şirketi personelinin konuşmalarına yansıyan görüntülerde, AKSA Müdürü Şener Şentürk’ün “Hatları kaldırın, geçin” talimatı verdiğinin duyulduğu belirtilen açıklamada, Şentürk’ün sevkiyata halkın güvenliğinden ve kamu çıkarlarından daha fazla öncelik verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu ülkenin elektriği de, hatları da, halkı da kimsenin özel mülkü değildir” denilerek, mücadelenin bir şirketin çıkarlarına karşı değil, halkın geleceği, ülkenin enerji bağımsızlığı ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir KIB-TEK bırakılması için verildiği vurgulandı.

EL-SEN, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu, bir varoluş mücadelesidir. Ne pahasına olursa olsun, halkımızın ve ülkemizin geleceği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!”