Lefkoşa’da yaralama!

Lefkoşa'da akşam saatlerinde çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide saat 18:40 sıralarında Demokrasi Parkı içerisinde Ayoldole Oluwademilola Igıowoya (E-22) ve Ahmad Adebowale Adebeshın (E-27) henüz tespit edilemeyen şahıs/lar tarafından ciddi şekilde darp edildikten sonra kırık şişe parçası ile vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralandı. Olayda yaralanan şahısların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavil altına alındığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.