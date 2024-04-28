Lefkoşa’da uyuşturucuyla ilgili iki tutuklu…

Lefkoşa’da, üzerinde uyuşturucu tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı’nda bulunan M.T.(E-47)’ye, Kıbrıs'ın güneyinden şüpheli bir madde atıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu şahıs görevli askerler tarafından alıkonarak polise teslim edildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.T’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahsı tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan sabaha yakın saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü E.U.(E-23)’nun şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs da tutuklandı, soruşturma devam ediyor.