Lefkoşa’da uyuşturucu ve kanunsuz silah operasyonu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde, tabanca şarjörü ve canlı mermi bulunan zanlı S.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mert Gültuna zanlı S.B’nin “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve bulundurma, kanunsuz ateşli silah ithal, taşıma ve bulundurma” suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, 27 Ağustos’ta zanlının evinde mahkeme emriyle yapılan aramada 3 adet, içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 27 ayrı pakette satışa hazır yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Zanlının evinde ayrıca tabanca, boş şarjör, birçok canlı mermi bulunduğu da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis, zanlının aracında uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin Euro ve 2 bin 500 TL’nin de bulunarak emare alındığını söyledi.

Suçunu itiraf etti

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeleri 25 Ağustos’ta aranan bir kişiden 220 Euro karşılığında satın aldığını, tabancayı ise Türkiye’den, Girne Turizm Limanı’na ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı üç kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.