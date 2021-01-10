Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: 10 gram bonzai, 3 tutuklu

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.K., H.K., ve İ.O., mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, zanlı S.K.’nin 8 Ocak tarihinde, Gönyeli’de evinde yapılan aramada toplam 7.5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis operasyon sırasında S.K.’nin evinin altında zanlı H.K.’nin yolcu olarak bulunduğu, İ.O.’nun kullandığı, KR 560 plakalı salon araç şüpheli vaziyette tespit edilerek alı konulduğunu belirtti.

Polis akabinde zanlıların huzurunda konu araçta yapılan aramada zanlıların tasarruflarında yaklaşık 0.5 Gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Ramiz, S.K.’nin Lefkoşa’da evinde yapılan aramada yaklaşık 3 Gram Sentetik Cannabinoid ile yaklaşık 100 Miligram Sentetik Cannabinoid madde bulunarak emare alındığını ve her iki zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarruflarında bulunan madde ayni gün Demirhan bölgesinde 500 Türk Lirası karşılığında aldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının ifadesinde ayrıca ikametgâhında bulunan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 4 Ocak 2021 Gönyeli’de sakin zanlı S.K.’den aldığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma amacıyla 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.