Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Ö.’nün (E-33), kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 120 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. R.Ö. tutuklandı.

Mağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Mağusa’da dün saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, D.S.(E-28) ve F.G.’nin (E-31), üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan arama neticesinde, yaklaşık 160 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. D.S. ve F.G. tutuklandı.