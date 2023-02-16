Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı
Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Ö.’nün (E-33), kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 120 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. R.Ö. tutuklandı
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Lefkoşa’da dün saat 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Ö.’nün (E-33), kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 120 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. R.Ö. tutuklandı.
Mağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı
Mağusa’da dün saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, D.S.(E-28) ve F.G.’nin (E-31), üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan arama neticesinde, yaklaşık 160 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. D.S. ve F.G. tutuklandı.
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Etiketler : polis, uyuşturucu