Lefkoşa’da üç yaşındaki çocuk apartman balkonundan düştü

Lefkoşa’da, Şehit Mehmet Mustafa Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan üç yaşındaki Britney Karenzi, henüz belirlenemeyen bir sebeple üçüncü kattaki balkondan düşerek yaralandı.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, yaklaşık 7,60 metre yükseklikten zemine düşen küçük çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne kaldırıldı.

Britney Karenzi’nin hastanenin çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.