Lefkoşa’da trafik kilitlendi

Serap ŞAHİN

Mehmet Akif Caddesi’nde kanalizasyon ve Külliye inşaatı, Kermiya çemberinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kilitlendi.

Dereboyu olarak da bilinen Lefkoşa'nın en yoğun caddelerinden olan Mehmet Akif Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi ve bunları bağlayan Gültekin Şengör Sokak'taki kanalizasyon ana taşıyıcı hattı ilk etap yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergâh trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, Külliye çalışmaları kapsamında Kermiya çemberinde de yol yapım çalışmaları olması nedeniyle her iki bölgeyi birbirine bağlayan güzergâhta uzun trafik kuyruklarına neden oldu.