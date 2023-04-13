Lefkoşa'da trafik kazası

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Tolik GULEVİ'ye, Halil Altınbaş yönetimindeki araç ile çarptı. Kaza sonucu Tolik GULEVİ Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklama:

"13.04.2023 tarihinde, saat 15:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Halil ALTINBAŞ (E-29), yönetimindeki TR 161 plakalı araç ile soldan birinci şerit içersinde doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Okmar Market yakınlarında o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Tolik GULEVİ (E-13)’ye çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Tolik GULEVİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."