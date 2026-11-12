Lefkoşa'da oto galeride "kundaklama" şüphesi: 5 araç yandı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Plümer-Exclusive isimli galeri önünde bulunan toplamda 5 araç yanarak zarar gördü.

Bugün sabaha karşı meydana gelen olaya polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay sonucu 3'ü lüks, toplamda 5 araç yanarak zarar gördü. Özellikle iki aracın kullanılmaz hale geldiği gözlemlendi.

Kıbrıs gazetesi, olayın bir kundaklama vakası olduğunu ve 3 kişinin olay yerinden kaçarken görüldüğünü iddia etti. Polis henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.