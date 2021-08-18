Lefkoşa'da kaza: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Yusuf Şenizler, yönetimindeki FA 617 plakalı araç ile arızalı olan ve Zuhal Şenizler kullanımındaki DY 299 plakalı aracı çelik halat yardımı ile çekerek götürdüğü sırada, arızalı aracın direksiyonun kitlenerek sağ şeride kayması sonunu o esnada aynı istikamete doğru seyreden Yasin Tekbaş (E-33), yönetimindeki LF 885 plakalı motosiklet sürücüsü arızalı aracı çekmekte olan çelik halata çarpıp düşerek yaralanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Tekbaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.



Kaynak: Brt

