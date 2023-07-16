Lefkoşa’da kadına şiddet: “Defalarca darp etti”

Lefkoşa’da eşini defalarca darp eden şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, iddiaları reddetti, “eşinin kendisine saldırdığını” söyledi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, B.R. isimli zanlının “Şiddet Kullanma Tehdidi”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Darp”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “İthale-İ Lisan” suçlamaları üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Cumartesi akşamı Lefkoşa’da alkollü şekilde bir işyerinin önünde, kıskançlık sebebi ile tartıştığı “imam nikahlı” eşini araçtan çıkarıp darp ettiğini, ardından da kendisiyle arkadaşlarının evine gitmek istemediği sebebiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Hemen ardından kadına bir kez daha darp eden zanlının, suçüstü şekilde tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı iddiaları kabul etmediğini, karısının kendine saldırdığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.