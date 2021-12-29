Lefkoşa'da erkek şiddetti: Önce kız arkadaşını darp etti, sonra arabasını yaktı

Lefkoşa'nın merkezinde Alpet ışıkları yakınlarında A.S., önce kız arkadaşını darp etti, ardından ise JA 003 plakalı aracını yaktı. Polisten yapılan açıklamada araçta büyük çapta hasarın meydana geldiği belirtilirken, darp edilen kız ile ilgili sağlık durumuna dair bilgi verilmedi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet Tarfik Işıkları yakınlarında, A.S. (E-23), kullanımındaki araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşını darp ettikten, kullanımındaki salon aracı tasarrufundaki çakmak ile tutuşturmak suretiyle yakmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.