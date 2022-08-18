Lefkoşa’da bisikletliye çarptılar
Lefkoşa’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü Elnor MACALINAO yaralandı.
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Lefkoşa’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü Elnor MACALINAO yaralandı.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
“Saat 20.30 sıralarında Lefkoşa'da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, kullanımındaki elektrikli bisiklet ile batı istikametine doğru seyreden Elnor MACALINAO (K-55), gidişine göre yolun sağında bulunan Abdullah Parlan Sokağa dönmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasip TÜTÜNCÜ (E-30) yönetimindeki HJ 555 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”
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