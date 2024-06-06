Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin dün gece yaptığı eş zamanlı asayiş denetimleri sonucunda Lefkoşa’da 6 İskele’de ise 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve gece kulüplerinin kontrol edildiği denetimlerde ülkede kaçak kalan 6 kişi tutuklandı; kullanımlarındaki araçların antrepo izni olmadığı tespit edilen 3 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İskele’deki denetimler

İskele’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere yönelik denetimlerde ise yetkili makamdan izinsiz olarak muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir kafe işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafikte kullanımındaki araçta ve evinde yapılan aramalarda toplam 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi de tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.