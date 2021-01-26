Lefkoşa’da 2 buçuk kilogram uyuşturucu

Haspolat bölgesinde ‘askeri yasak bölge’ içerisinde Kıbrıs’ın güneyinden gelerek kuzeye geçiş yaparken 2 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı D.E., PCR sonucunun beklenmesi üzerine mahkemeye getirilmeden gıyabında hakkında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç 25 Ocak tarihinde Askeri yasak bölge içerisinde yakalanan zanlının tasarrufunda yaklaşık 600 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 kilo 800 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının güney Kıbrıs’tan gelmesi üzerine izole altına alındığı ve PCR testinin yapıldığını ancak henüz sonucunun çıkmadığını söyledi.

Polis zanlının mesele ile ilgili olarak henüz ifadesinin alınamadığını bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.