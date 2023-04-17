Lefkoşa’da 152 hap, 10 gram hintkeneviri ele geçirildi

Lefkoşa’da 152 adet uyuşturucu hap, 10 gram hintkeneviri ele geçirildi. 27 yaşındaki F.B. tutuklandı

17.04.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu F.B. (E-27)’nin ikametgahında yapılan aramada, uyuşturucu içerdiğine inanılan 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5,700 Türk Lirası ve 100 ABD Doları para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.