Lefkoşa ve İskele’de uyuşturucu, 2 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve İskele’de yapılan aramalarda yaklaşık 111 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu; 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Lefkoşa’da M.S.’nin (E-33) kullanımında bulunan iki ayrı araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulundu. Polis, bu maddeleri emare olarak alırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de de F.E.E.K.A.Q.’nun (E-26) kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ozanköy’de hırsızlık

Ozanköy’de faaliyet gösteren bir marketin alış veriş sepeti içerisinde bir müşteri tarafından unutulan cüzdan ile içerisinde bulunan 250 Euro ve 800 TL para çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.B. (E-33) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 – 4 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.