Lefkoşa ve Çatalköy'de ani ölüm

Lefkoşa’da ve Çatalköy’de dün öğleden sonra aniden iki ölüm vakası meydana geldi.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da sakin 30 yaşındaki Somtochukwu Oderah Ezeogu (E), kaldığı evde ölü bulundu.

Cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan kontrolde, darp ve cebir izine rastlanmayan Ezeogu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Öte yandan Çatalköy’de yaşayan 54 yaşındaki Jacqueline Amanda Duba da, ölü olarak bulundu.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.