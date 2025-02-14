Lefkoşa Türk Belediyesi Acil Müdahale Ekibi yangın eğitimini tamamladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Acil Müdahale Ekibinin, Intergaz tesislerinde düzenlenen yangın eğitimini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Yangın güvenliği ve acil durum müdahalesi konularındaki eğitimde, ekip üyeleri teorik ve pratik bilgiler aldığı kaydedildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, eğitim kapsamında yangın söndürme teknikleri, tahliye prosedürleri ve acil durum senaryoları üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin, belediye personelinin olası yangın ve acil durumlara daha hazırlıklı olmasını sağladığını belirtti.

LTB yetkilileri, halkın güvenliği için benzer eğitim programlarının devam edeceğini vurgulayarak, yangınla mücadelede bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.