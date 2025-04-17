Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları etkinliği Cumartesi günü devam edecek

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin gerçekleştirdiği Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları, Cumartesi günü devam edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Dairesi’nin, Nisan ve Mayıs aylarının her Cumartesi günü Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştireceği Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları, Nisan ayında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğinde Klasik Esintiler adı altında düzenlenecek.

Zaimağaoğlu:

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ilki 12 Nisan Cumartesi gerçekleştirilen Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmalarında, Kumarcılar Hanı’nın, Klasik Esintiler’e ev sahipliği yaptığını kaydetti. Klasik Esintiler’in Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğretmenlerinden Ersin Kaşif, Burcu Karagöz ve Demet Alkan’dan oluşan AGLS Trio’nun sunduğu müzik dinletisi ile başladığını belirten Zaimağaoğlu, etkinliğin Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin performansları ile devam ettiğini kaydetti. Zaimağaoğlu, flütte Elanur Boran, birinci kemanda Eylül Oğurlu, ikinci kemanda Ersin Kaşif ile viyolada Peri Kuran ve çelloda da İmer Aktan’ın yer aldığı AGLS Kuartet’in sunduğu dinletinin ardından etkinliğin, solist soprano İmer Aktan’ın piyanoda Demet Alkan’ın eşliğinde seslendirdiği Alesandro Scarlatti’nin “Se tu della mia morte” isimli eseri ile tamamlandığını söyledi. Zaimağaoğlu, Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmalarının ikinci etkinliğinin Cumartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında Kumarcılar Hanı’nda yer alacağını hatırlattı. Etkinliğin, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Vasfiye Çakırtaş ve şan öğrencilerinin performansları ile başlayacağını söyleyen Zaimağaoğlu, şan performansının ardından da okulun öğretmenlerinden Hazar Ulucan ve keman öğrencilerinin performanslarının sanatseverlere sunulacağını kaydetti. Zaimağaoğlu, Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları etkinliğini, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin performanslarını ülke insanı ile paylaşmasına imkân sağlamak amacıyla halka açık gerçekleştireceklerini vurguladı.