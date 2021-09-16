Lefkoşa renklenecek

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintagebazaar 'ın on ikinci etkinliği 18 Eylül 2021 - Cumartesi günü 18:00-22:30 saatleri arasında Lefkoşa - Uray Sokak'ta gerçekleştiriliyor.

Etkinlik bölge esnafı, Luna Art Cafe, Red Zeppelin, Papa Bar ve Canteen’in katkılarıyla organize ediliyor. Ayrıca Lefkoşa Belediyesi de organizasyon için yardımcı oluyor.

Etkinlikte tasarım ve el yapımı ürünler, vintage kiyafet ve aksesuarlar yer alacak. Uray Sokak'ta bulunan mekanlardan ise kahve, atıştırmalık, yiyecek ve içecek temin edilebilecek.

Lefkoşa Surlariçi Çarşısı'nın ruhunu yansıtacak etkinlikte tema olarak bu kez “Hawaiian” olacak.

Duyuruda ayrıca saat 17:30-23:30 saatleri arasında Uray Sokak’ın araç trafiğine kapalı olacağı açıklandı.