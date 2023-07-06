Lefkoşa-Mağusa yolunda kaza ucuz atlatıldı
Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Nqobile NDEUELE isimli sürücü dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.
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Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Nqobile NDEUELE isimli sürücü dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.
Polisten yapılan açıklama:
“Saat 16.45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Nqobile NDEUELE (E-27), yönetimindeki KG 094 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Lastik isimli iş yeri yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak trafik yön levhasına çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.”
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